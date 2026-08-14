-FOCOS_INCENDIO_RONC (1.3444831)\nO incêndio que atinge a região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Geral de Goiás e o entorno do Parque Estadual de Terra Ronca, nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no Nordeste do estado, já consumiu cerca de 10,4 mil hectares de vegetação e pode ter sido provocado de forma criminosa, segundo o delegado Luziano Severino de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apontou mais de 20 focos de incêndio na área. Vídeo mostra o combate realizado nesta sexta-feira (14) (veja acima).\nA Polícia Civil deve realizar levantamentos presencialmente na região a partir deste sábado (15), com apoio de drones. Segundo Luziano, a investigação deve considerar especialmente propriedades rurais e povoados próximos às áreas atingidas. A identificação do ponto de origem do fogo é uma das principais dificuldades para determinar se houve ação humana e quem poderia ser responsabilizado, conforme o investigador.