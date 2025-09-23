-INCÂNDIO SIMOLÂNDIA (1.3315849)\nUm incêndio em área de serra destruiu quase 2 mil hectares de vegetação em Simolândia, no Nordeste de Goiás (assista acima). Ao POPULAR, o comandante do Corpo de Bombeiros de Posse, Alan da Silva Barbosa, informou que o incêndio já dura quatro dias e equipes continuam atuando no combate às chamas nesta terça-feira (23).\nDurante o dia, equipes permanecem monitorando toda a região com o auxílio de drones, identificando possíveis avanços do fogo e orientando a ação no terreno. Os bombeiros também contam com o apoio de fazendeiros locais, que têm disponibilizado equipamentos e pessoal, especialmente para a construção de aceiros ao redor da serra, a fim de proteger suas propriedades e reduzir a propagação das chamas”, informou o comandante.\nO incêndio começou na sexta-feira (19) e tem avançado rapidamente devido às condições climáticas desfavoráveis. Barbosa explicou que, desde o início da ocorrência, as equipes realizaram combate direto às chamas e proteção de áreas sensíveis, como fazendas, nascentes e estradas.