Incêndio no Parque Estadual de Terra Ronca, no município de São Domingos (Divulgação/Semad)\nUm incêndio de grandes proporções já consumiu cerca de 25 mil hectares nas proximidades do Parque Estadual de Terra Ronca, localizado no município de São Domingos, região nordeste de Goiás. A informação foi divulgada neste sábado (23) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O fogo teve início há quatro dias, na última quarta-feira (20).\nDe acordo com a Semad, aproximadamente 15 brigadistas e os coordenadores do parque atuam junto ao Corpo de Bombeiros no combate às chamas. A operação conta ainda com quatro viaturas, kits em picapes, sopradores, mochilas costais e outros equipamentos especializados.\nA Semad é responsável pela gestão de 25 unidades de conservação no estado, entre elas o Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), a Estação Ecológica de Nova Roma e o Parque Estadual Águas do Paraíso (Peap).