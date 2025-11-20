Um incêndio na COP30 suspendeu as atividades no penúltimo dia da conferência climática, em Belém, na tarde da quinta-feira (20). O fogo destruiu o pavilhão da África na blue zone, área oficial da ONU destinada às delegações e negociações do evento.\nEquipes de emergência controlaram as chamas rapidamente. De acordo com as informações oficiais, não houve feridos, apesar do grande fluxo de ambulâncias na parte dos fundos da Blue Zone.\nCom participação de goianos, 2ª semana da COP30 foca jovens\nA área onde a conferência está instalada, no Parque da Cidade, foi evacuada e ainda não há informações se as atividades da COP serão retomadas ainda nesta quinta-feira.\nInformações preliminares apontam para um curto-circuito como possível origem, mas a investigação ainda está em andamento.\nA UNFCCC, responsável pelo evento, informou que o Corpo de Bombeiros do Brasil assumiu as instalações para realizar verificações de segurança. Uma atualização da situação está prevista para o fim da tarde.