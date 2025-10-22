A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) indiciou o prefeito Sandro Mabel (UB) e o ex-mandatário Rogério Cruz, bem como o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Francisco Elísio, e os dois titulares da secretaria na gestão passada, Denes Pereira e Breno Raner, pelo funcionamento do Aterro Sanitário de Goiânia sem licença ambiental. Ao POPULAR, o delegado Luziano de Carvalho, titular da Dema, afirmou que o indiciamento é questão de política pública.\nA polícia apontou os dois o atual e o ex-prefeito como responsáveis pelo crime do artigo 60 (da Lei de Crimes Ambientais). Bem como o Secretário de Infraestrutura atual e os dois ex também. Isso é questão de política pública, de gestão. Não pode ter aterro controlado, não pode ter mais lixões”, disse o investigador.