-Bebê indígena (1.3373502)\nA indígena Hatawaki Javaé, de 30 anos, da etnia Javaé (povo Karajá da Ilha do Bananal, no Tocantins), deu à luz sua sexta filha na Maternidade Dona Íris, em Goiânia, na quarta-feira (11). A bebê, que recebeu o nome de Kássia Esõiru Figueredo Javaé, nasceu de parto normal, com 51 centímetros e 3,785 quilos (veja vídeo acima).\nEmbora seja o sexto filho da mãe, Kássia é a primeira filha do atual casal, que está junto há um ano. Hatawaki é artesã e trabalha com pinturas corporais tradicionais feitas com tinta de genipapo e carvão, além da produção de bijuterias inspiradas na cultura de seu povo. Ela tem cinco filhos de um relacionamento anterior.\nO pai da bebê, o motorista Kássio Idjuriwe, tem outros dois filhos. À repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, ele contou sobre a emoção do momento. “Glorioso, para falar a verdade, porque é uma sensação muito boa”, disse.