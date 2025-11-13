O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), apresentou nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.\nEm entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.\nCom isso, o gabarito das questões de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis na página do participante, no site do Inep.\nEnem 2025: Alunos avaliam primeiro dia como 'tranquilo' e dizem que tema da redação surpreendeu\nRedação sobre envelhecimento era tema esperado no Enem, dizem professores\nEnem 2025: Candidato chega atrasado após se confundir com horário