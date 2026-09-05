-Pulgões no Parque Flamboyant (1.3452878)\nUma infestação de pulgões chamou a atenção de moradores da região do Parque Flamboyant, no setor Jardim Goiás, em Goiânia. A espécie passou por análises de especialistas da prefeitura, que garantiram que o inseto não apresenta risco à saúde de seres humanos e animais.\nUm vídeo feito por um empresário mostra vários pequenos insetos pretos em cima do pneu de uma moto e no meio fio da calçada. As imagens foram registradas após o funcionário alegar que sua moto estava infestada por carrapatos.\nEstes insetos são facilmente confundidos com carrapatos, o que pode preocupar moradores que passeiam no parque com crianças e animais de estimação. Porém, um médico-veterinário explicou em entrevista à TV Anhanguera que o pulgão preto é uma espécie bem diferente do carrapato.