-Prisão Influencer (1.3311498)\nUma influenciadora foi presa suspeita de danificar patrimônio público, ameaçar de morte, xingar e desacatar funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Novo Gama, cidade localizada no entorno do Distrito Federal (DF).\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, O POPULAR não localizou a defesa da suspeita.\nConforme divulgado pela polícia, a mulher chegou à UPA de forma agressiva e exigiu a liberação de documentos médicos por parte de funcionários da unidade. A unidade não atendeu ao pedido da paciente e ela começou a xingar e ameaçar os funcionários, além de tentar na coordenadora da unidade e outros profissionais. A suspeita também chutou um computador da triagem.\nSegundo a PC, a situação aconteceu após um episódio anterior que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (8), quando a mesma mulher foi até a UPA com uma faca e ameaçou profissionais da saúde durante um aparente surto, chegando a machucar uma funcionária.