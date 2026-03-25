Uma influenciadora foi presa nesta terça-feira (24) por suspeita de forjar o próprio sequestro para ganhar fama nas redes sociais em Pernambuco.\nMonniky Fraga, que tem pouco mais de 20 mil seguidores, disse que sofreu o sequestro em abril de 2025. Na ocasião, ela publicou vídeos nas redes sociais contando o que tinha acontecido e deu entrevistas a jornais locais.\nEla afirmou que foi solta após pegar dinheiro emprestado com a mãe para pagar o resgate. Na ocasião, a mulher disse que joias ostentadas pelo marido dela nas redes sociais teriam chamado atenção dos criminosos.\nForam horas dentro de uma mata, eu não sabia se eu ia voltar. Lá tinha um rio. Todo momento pensei que eles iam me matar, me jogar ali dentro, e que eu nunca mais ia ver ninguém. Só pensava nos meus filhos.\nForagido da Justiça, humorista Seu Waldemar reaparece nas redes sociais: 'Saudade de casa'