-Vídeo - Goiânia anos 90 e 2000 (1.3379970)
O influenciador goiano Júnior Santos, de 28 anos, afirmou que não esperava a grande repercussão do vídeo em que reúne imagens de lugares marcantes de Goiânia nas décadas de 1990 e 2000. A publicação, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações nas redes sociais, mostra pontos conhecidos da capital e despertou nostalgia entre internautas.
Em entrevista ao POPULAR, o criador de conteúdo contou que a ideia surgiu durante uma conversa com um amigo que mora em outra cidade e comentou sentir saudades de Goiânia. A partir disso, ele decidiu reunir registros de locais que marcaram a infância e adolescência de muitos moradores.
É sempre bom recordar e fico feliz de ver que consegui fazer as pessoas voltarem no tempo", afirmou.