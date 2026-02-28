-Vídeo - Goiânia anos 90 e 2000 (1.3379970)\nO influenciador goiano Junior Santos viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo que mostra um compilado de lugares na capital nas décadas de 1990 e 2000. Em tom de nostalgia, as imagens contêm fachadas de shoppings, supermercados, colégios e parques, entre outros locais. “Esse vídeo é um abraço para quem cresceu em Goiânia”, diz a legenda da postagem, que já possui mais de um milhão de visualizações (assista acima).\nO vídeo mostra locais icônicos como o Mercado Municipal, Cine Ritz, Colégio Lyceu, Parque Mutirama, Alô Brasil, Marcos e Eclipse, além de pontos da Avenida Anhanguera e da Praça Cívica, com pessoas e veículos circulando. As cenas são apresentadas ao som da música “Sonhei Com Anos 90”. A letra homenageia o estilo de vida da época, mencionando que as crianças brincavam na rua e as festas eram mais divertidas.