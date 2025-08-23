-Bica de água (1.3303128)\nA influenciadora Zaida Ribeiro de Souza viralizou nas redes sociais compartilhando vídeos de sua rotina na fazenda lavando louça e alimentos na bica d’água que passa pela cozinha de sua propriedade localizada em Jataí, na região sudoeste do estado. Ao POPULAR, Zaida explicou que a fazenda é antiga e que quando a família chegou, a bica já estava lá. A nascente passa dentro de seu imóvel e segue o curso.\nDe acordo com Zaida, ao longo dos anos a família decidiu fazer modificações na fazenda e foram reformando o espaço. “Depois de alguns anos a casa foi aumentando, fomos fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, até que a bica ficou dentro da casa. A bica d’água aqui em Goiás é uma coisa muito comum nas casas antigas. Sempre teve”, explica.\nNa casa de Zaida, a bica d' água serve para o abastecimento completo da casa, já que é a única forma de captação de água disponível. Todos bebem água da bica, lavam louça e alimentos e até lavam as mãos. Segundo Zaida, a nascente já abasteceu outras famílias antes da sua.