-POP_Op244PC_121225 (1.3349042)\nA Polícia Civil prendeu um grupo de influencers que publicavam vídeos nas redes sociais fazendo manobras perigosas com motocicletas nas ruas de Goiânia (assista ao vídeo acima). A prisão aconteceu nesta quinta-feira (11). Como o nome dos indivíduos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nSegundo a PC, os suspeitos publicavam vídeos das manobras nas redes sociais com as hashtags '#244' e '#244nãoécrime' tentando convencer seguidores de que não se tratava de crime, o que é falso.\nAs investigações apontaram que o grupo atuava de forma organizada, adulterava placas para evitar identificação e, em um dos episódios, chegou a envolver uma criança nas manobras, expondo-a a risco extremo.\nOperação 244\nSegundo a PC, grupo usava as redes sociais para popularizar a prática e convencer seguidores de que as manobras não eram crime (Divulgação/Polícia Civil)