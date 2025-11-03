-vini_vidal_videira.mp4 (1.3331805)\nO influenciador Vinicius Vidal foi expulso de uma igreja evangélica após entrar bêbado durante o culto em Goianésia, no entorno do Distrito Federal (DF). O episódio aconteceu neste domingo (02) por volta das 3h da manhã, relatou o influenciador ao POPULAR. O caso gerou tumulto no local e Vinicius Vidal precisou ser levado para casa de viatura. Após gerar repercussão nas redes sociais, o influencer divulgou um vídeo em uma rede social, explicando o ocorrido. (Veja o vídeo completo acima).\nAo POPULAR, a Igreja Videira de Goianésia divulgou uma nota sobre o ocorrido. A congregação lamentou e reforçou o ambiente de acolhimento, mas destacou a necessidade de manter a ordem e o respeito durante os momentos de fé. Primeiramente somos uma igreja evangélica com as portas abertas à comunidade e sempre abertos a receber as pessoas como elas estão, independente de sua situação social ou de seu estado de normalidade ou não." diz parte da nota. (Veja a nota completa na íntegra).