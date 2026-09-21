-VÍDEO: Influencer goiano (1.3458688)\nO influenciador goiano Matheus Fernandes Machado está preso nos Estados Unidos após tentar entrar no país pela fronteira com o México, segundo a família. A informação foi divulgada nas redes sociais pela prima dele, Ludmilla Machado.\nProcurado pelo jornal O POPULAR, o Gabinete de Assuntos Internacionais, da Secretaria-Geral de Governo do Estado de Goiás, informou que não foi acionado pelos familiares sobre o caso. A reportagem entrou em contato por e-mail com o Itamarty e polícia de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nMorador de Goiânia, Matheus é conhecido pelo perfil “Ugoianin”, que tem mais de 39 mil seguidores. Ele publica vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova Esporte Clube.