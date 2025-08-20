Influencer Bia Miranda publicou imagens dentro do carro conversível antes do acidente na Faria Lima (Reprodução / Redes sociais)\nSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Samuel Sant’Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira horas depois de se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo.\nDe acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 10h no Tremembé, na zona norte, por causa da fuga do local da batida, que deixou ferida uma pessoa que estava em outro veículo, um Hyundai HB20.\nGato Preto foi encaminhado para o 14° DP (Pinheiros), na zona oeste, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante, entre outros, todos crimes previstos no Código Brasileiro de Trânsito.