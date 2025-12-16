-Influenciador seguido por vaca (1.3350487)\nUm vídeo do influenciador Kaiky Ramos, de 22 anos, está divertindo os internautas em uma rede social. Na publicação, o jovem anda em uma rua de Sanclerlândia, no oeste goiano, e é seguido por uma vaca. Kaiky aproveitou para brincar com o velho estereótipo que associa o estado a uma roça. "Aqui em Goiás, os animal de estimação é diferente", escreveu o humorista (assista acima).\nA postagem foi feita nessa segunda-feira (15) e já acumula quase 40 mil visualizações. Durante a gravação, Kaiky revela que nunca viu a vaca. "Nos outros lugares, você passa nas ruas e os cachorros vão atrás. Aqui em Goiás, são as vacas que vão atrás. Eu andando e ela está indo junto", diz o influenciador.\nAo POPULAR, Kaiky explicou que a vaca o seguiu por cerca de cinco minutos, enquanto ele estava indo para o trabalho. O jovem ainda disse que viu o animal novamente na rua nesta terça-feira (16) e não sabe quem é o dono.