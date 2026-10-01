-DEPORT.mp4 (1.3462807)\nO influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, conhecido nas redes sociais pelo perfil "Ugoianin" por seus vídeos de humor e conteúdos sobre o Vila Nova, será deportado dos Estados Unidos após ser detido ao tentar entrar no país. A informação foi confirmada por sua prima, Ludmilla Machado. Segundo ela, o jovem entrou em contato por telefone nesta semana para avisar que foi informado de que deve deixar o território norte-americano nesta sexta-feira (2). O voo deve aterrissar inicialmente em Belo Horizonte (MG), de onde o goiano seguirá para Goiânia.\nSegundo a familiar, Matheus tentou ingressar em território norte-americano no dia 5 de setembro em busca de melhores condições de vida. Na quarta-feira (30), ele entrou em contato por telefone para avisar sobre a deportação. "Realmente, ele vai ser deportado. Falou que entre sexta até domingo ele chega aí em Goiânia. Ele passou por cinco prisões aqui nos Estados Unidos e está bem abalado com tudo", relatou. Ludmilla lamentou o episódio e adiantou que, assim que desembarcar no Brasil, o influenciador pretende se pronunciar publicamente para relatar o que viveu.