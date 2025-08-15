O influenciador Hytalo Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (15), em Cotia, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora Ana Maria França, do Ministério Público da Paraíba.\nO marido de Hytalo, Israel Natan Vicente, também foi preso, segundo a promotoria.\nA defesa do influenciador e de seu marido não havia sido localizada até a publicação deste texto. O pedido de prisão foi feito pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) do MP da Paraíba.\nEle ganhou destaque na última semana após o youtuber Felca o acusar de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes, é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil.\nEm posicionamento anterior, Santos havia repudiado as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes."