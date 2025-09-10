-POP_FUSOINFLUENCER_100925 (1.3310580)\nJá imaginou morar em uma cidade que está há uma hora de diferença de fuso horário da cidade vizinha? Esse é o caso do influenciador Delci Meireles que mora na cidade de Lagoa Santa, na região sudoeste de Goiás, e que faz divisa com São João do Aporé, município sul-mato-grossense (assista ao vídeo acima).\nEm um vídeo gravado pelo influenciador na ponte sobre o rio Aporé que separa as cidades de Lagoa Santa e São João do Aporé (MS), Delci Meireles brinca com a situação dizendo:\nEntão, eu posso acordar 08h da manhã ‘no’ Goiás e chegar pro meu trabalho às 08h [no Mato Grosso do Sul] porque eu vou ter uma hora de diferença. Entenderam?”, afirma.\nA publicação já conta com mais de 198 mil curtidas e 1,7 milhões de views nas redes sociais. Os internautas deixaram alguns comentários engraçados no post como: “ganha na ida e perde na volta” ou “se morrer em Lagoa Santa às 10h é só voltar pra outra cidade pra reviver” e “Imagina marcar de sair com uma pessoa que mora no outro estado? ‘Vamos as 20:00?’ Mas as 20:00 daí ou daqui?”.