O influenciador Gabriel Spalone foi preso na última sexta-feira (21) em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde chegou após ser extraditado da Argentina. Sua defesa afirma que ele é inocente.\nCom 819 mil seguidores no Instagram, Spalone é acusado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) de integrar organização criminosa que desviou R$ 146,5 milhões de contas bancárias através do Pix.\nA maior parte foi recuperada, diz a investigação, mas calcula-se prejuízo final de R$ 39 milhões.\nSTF forma maioria para manter prisão preventiva de Bolsonaro\nSuspeito disse que matou advogado com uma facada após discussão\nPassageiros de helicóptero sofrem assalto após pouso de emergência\nA prisão de Spalone na Argentina se deu pouco depois de ele chegar ao Aeroporto Internacional de Buenos Aires, no final de setembro.