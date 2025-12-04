-POP_GYNCara_041225 (1.3345383)\nA influenciadora Ana Noleto causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre o custo de vida em Goiânia. Segundo a influencer, a capital goiana carrega a fama de ter um custo de vida considerado baixo, mas na prática não é bem assim (assista ao vídeo acima).\nEu fico pensando, quem hoje consegue viver, não tô falando de sobreviver, mas viver? Ir num salão, às vezes pedir uma pizza no final de semana, com um salário? Em Goiânia, impossível”, opinou.\nA influenciadora disse ainda que sempre buscou oportunidades de renda extra, como serviços de panfletagem e venda de alimentos na festa de Trindade, por isso, sabe o quão difícil pode ser a rotina de quem ganha um salário mínimo.\n“O custo de vida tá muito alto. Aluguel de casa normal, barracão, esses dias eu tava passando vi uma placa de um kitnet, R$ 890. A pessoa ganha um salário, vai pagar aluguel, água, gás, energia, casa, internet, não sobra pra comprar nem um açaí no final de semana”, contou.