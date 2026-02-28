Dyogo Hilario e a filha Duda Freire (Reprodução/Facebook Dyogo Hilario)\nA influenciadora Duda Freire, de 20 anos, se posicionou nas redes sociais após o pai, Dyogo Hilario, ser preso em Goiânia por tráfico de drogas. Segundo a jovem, os dois não tinham uma convivência próxima "por questões familiares". Além disso, Duda afirmou que trabalha desde os 15 anos e é responsável pelo sustento da casa, o que inclui cuidar da mãe, da irmã e do avô.\nApesar de solidarizar-se com o pai, Duda escreveu que confia na Justiça e que as atitudes dele não representam os valores nos quais acredita. "Tudo o que construí até aqui foi com muito trabalho, esforço e dedicação. Nada veio fácil. Vou seguir focada na minha vida, na minha carreira e nos meus projetos, como sempre fiz", afirmou (leia na íntegra ao final da reportagem).