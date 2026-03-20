-Vídeo - Duda Schusterr (1.3388682)\nA influenciadora Duda Schusterr veio visitar uma amiga em Goiânia e aproveitou para fazer uma brincadeira bem conhecida. Em um vídeo postado nas redes sociais, as duas aparecem em um restaurante da capital e brincam sobre o estilo de vida caipira que, supostamente, a cidade oferece. "Gente, eu cheguei na roça", anuncia a jovem no início da gravação (assista acima).\nLogo depois, a amiga Anna Luisa Faria defende Goiânia, dizendo que a cidade está mais atualizada do que São Paulo. "Eu não sabia que Goiânia era assim, tão bonita. Eu achava que só ia ver boi", brinca Duda, mais uma vez. Depois, a influenciadora pede para Anna Luisa pronunciar as palavras "Eduarda" e "porta". A intenção é justamente satirizar o sotaque goiano, marcado pela pronúncia arrastada da letra "R".