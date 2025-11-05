Influencer Bárbara Jankavski Marquez tinha 31 anos e se apresentava como 'Boneca Desumana' nas redes sociais. (Reprodução/ Instagram Bárbara Jankavski)\nA Polícia Civil (PC) investiga a morte da influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, 31, na noite de domingo (2) em um imóvel na rua Sepetiba, bairro Siciliano, zona oeste de São Paulo (SP).\nSegundo o boletim de ocorrência, Bárbara, que nas redes sociais se identificava como Boneca Desumana e tinha 50 mil seguidores no Instagram, estava na companhia de um defensor público quando adormeceu e não se movimentou mais. O homem acionou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito.\nO homem, de 51 anos, relatou a policiais militares ter contratado serviços sexuais de Bárbara, que teria chegado à casa dele por volta da 1h de domingo. Os dois teriam passado o dia juntos, e o defensor declarou que fizeram uso de substâncias ilícitas, sem dizer quais. Contou ainda que mulher tossiu por diversas vezes.