-VÍDEO: Influenciadora é sufocada em elevador de prédio em Goânia (1.3365955)\nUm vídeo mostra o momento em que uma influenciadora é sufocada pelo namorado até desmaiar dentro do elevador de um prédio localizado em Goiânia. O episódio de violência aconteceu em fevereiro do ano passado, mas a gravação veio à tona após o homem processar a namorada por calúnia e difamação (veja vídeo acima). Moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, Nayara da Conceição Brito, de 23 anos, contou ao g1 que teve um relacionamento de cerca de quatro meses com o agressor, o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35.\nA redação não conseguiu localizar a defesa do empresário até a última atualização desta reportagem.\nA influenciadora relatou que, na ocasião, teve uma discussão com Alcides, que a expulsou do apartamento dele durante a madrugada. O motivo teria sido uma traição dele, descoberta por Nayara.