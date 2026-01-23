-Momento de carinho avó e neta (1.3365409)\nO carinho de uma neta com a avó que tem Alzheimer está emocionando os seguidores. Um dos vídeos da dupla já ultrapassa 700 mil curtidas. A influenciadora Erika Andrade, de Anápolis, compartilha sua rotina com a dona Iraci de Moura, de 75 anos, mostrando a realidade da doença e o amor entre as duas.\nO vídeo do momento de afeto mostra Erika amarrando o cabelo enquanto dona Iraci arruma com carinho a roupa da neta. Em seguida, Erika abraça a avó enquanto dá um beijo em sua testa, e as duas sorriem.\nA interação entre as duas rendeu muitos comentários: “Meu Deus, a carinha dela ❤️ cuida muito bem dela, miga! Com todo amor e cuidado ❤️❤️”, escreveu uma seguidora. “Amor tão puro e verdadeiro, isso não tem preço 😭😍”, escreveu outra.\nBanda goiana Synx lança novo projeto nas plataformas digitais