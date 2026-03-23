-Influenciadora pede desculpas (1.3389391)\nA influenciadora digital Duda Schusterr gerou repercussão nas redes sociais ao publicar um vídeo chamando Goiânia de ‘roça’. Após polêmica, a influenciadora se desculpou e disse que a fala fez parte de uma brincadeira entre amigas (assista acima).\nNo vídeo Duda fala que seu vídeo fazendo piadas com sua amiga Ana Luísa está repercutindo nas redes sociais. “A Ana Luísa é bem agro, ela vive de bota, fivela, chapéu, ela posta sobre isso, ela ama a vida de cowgirl dela e acaba que eu chamo ela de caipirinha, eu falo sobre a roça dela mas é tudo uma grande piada entre a gente”, explica.\nEm seguida, ela explica que não foi sua intenção chamar a cidade de 'roça' e disse que a piada representa o nível de intimidade que ela tem com sua amiga. Segundo ela, se alguém fizer piada com sua cidade, ela não se sentiria ofendida. "Foi uma piada tirada do contexto de melhores amigas", acrescenta.