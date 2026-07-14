Vanessa disse que só descobriu a fraude após desconfiar da demora da entrega e procurar a administração do prédio (Reprodução/ Instagram Vanessa Fonseca)\nA influenciadora digital Vanessa Fonseca, que perdeu R$ 5,8 mil após cair em um golpe do falso aluguel em Goiânia, relatou que só descobriu a fraude ao procurar a administração do condomínio. Após ser sucessivamente enrolada pelo suposto corretor, que chegou a emitir um contrato falso, ela descobriu que o homem com quem negociava não era responsável pela unidade.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais, Vanessa detalhou como o sonho de recomeçar a vida em Goiânia se transformou em prejuízo e insegurança. Segundo o relato, o prejuízo financeiro, embora alto, não foi o que mais causou dor no momento em que percebeu a situação.\nPara Fonseca, o impacto psicológico de estar em uma cidade nova com a família foi o fator mais desesperador.