- vulcao_caldas_novas.mp4 (1.3457341)\nA influenciadora goiana Sarah Gampos, que viralizou ao contar que o vulcão em Caldas Novas, no sul goiano, é um mito, disse que '"estragou a infância" de muitas pessoas com o vídeo. Em um comentário, a influenciadora declarou que acha a explicação verdadeira é ainda mais incrível. Como mostrou O POPULAR, uma especialista desmistificou o mito, destacando que nunca existiu vulcão ou algo similar no local.\nA história do mito transmitida ao longo das gerações vai muito além do esclarecimento técnico. Ao POPULAR, a geógrafa Amanda Borges explicou que a Serra de Caldas se assemelha à estrutura de um vulcão, o que deu origem à lenda. Segundo a especialista, a água da superfície infiltra-se em rachaduras da crosta e rochas profundas, aquecendo-se à medida que avança para o interior da Terra.