-golpe aluguel goiania 2 (1.3432523)\nA influenciadora Vanessa Fonseca revelou ter caído no golpe do aluguel em Goiânia, situação que a fez ter um prejuízo de quase R$ 6 mil, segundo ela. A fraude ocorreu após ela negociar a locação de um apartamento com um homem que se apresentou como corretor de imóveis (veja o vídeo acima). A Polícia Civil (PC) investiga o caso.\nNaquele momento, não foi nem o dinheiro que mais doeu. Foi a sensação de impotência, de insegurança, de pensar: e agora, com filhos, longe de tudo?", afirmou.\nSegundo Vanessa, ela e a família haviam acabado de vir à capital goiana para recomeçar a vida quando encontraram um apartamento que parecia ideal: "A gente acabou de chegar a Goiânia com duas crianças, cheias de planos, tentando recomeçar."\nA influenciadora contou que a negociação transmitia credibilidade porque, além de conversar com o suposto corretor, ela chegou a visitar o prédio e o apartamento.