Rita Ephrem (Reprodução / Instagram Rita Ephrem)\nA influenciadora Rita Ephrem morreu aos 31 anos, em São Paulo, após compartilhar nas redes sociais sua luta contra uma doença genética rara.\nO QUE ACONTECEU\nA informação foi confirmada por meio de uma publicação em seu perfil. "nesta sexta-feira (27), a Ritinha nos deixou. Foi descansar no céu, junto dos santos e de Nossa Senhora, depois de uma caminhada marcada por muita luta, coragem e também muita dor. Ritinha viveu com intensidade, com fé e com um amor que tocou tantas vidas. Sua história não termina aqui, ela permanece em tudo o que plantou em cada um de nós. Seguimos com saudade, mas também com gratidão por termos caminhado com ela. Descanse em paz, Ritinha", diz a nota publicada no perfil da influenciadora.\nNos comentários, famosos que acompanhavam a história deixaram mensagens de apoio à família. "Sinto muito. Ela foi forte demais. Um beijo imenso em toda a família", escreveu Tatá Werneck. "Estou orando pela Ritinha no céu e sua família. Que Deus conforte o coração de cada um", disse Sofia Liberato.