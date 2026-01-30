A influenciadora Nayara Brito, de 23 anos, sufocada pelo namorado disse ter ficado chateada pela falta de amparo após a agressão sofrida. O caso aconteceu em fevereiro de 2025, no meio de uma briga causada por suposta traição e pelo fim do namoro.\nUma das coisas assim que me deixa muito chateada, que eu não sofri só pela agressão física, eu sofri também pela falta de amparo que eu tive, sabe, de todo mundo. Só me ouviram assim depois que as imagens saíram”, disse a influenciadora em entrevista à TV Anhanguera.\nImagens, exibidas com exclusividade pela TV Anhanguera, mostram o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, saindo do elevador enquanto segura Nayara pelo braço (assista abaixo). A jovem parece estar desmaiada. O empresário puxa a então namorada por alguns metros até que ela se levanta e, em seguida, os dois caminham até a portaria. Momentos antes, Alcides foi filmado sufocando a influenciadora.