-Vídeo - Empresário arrasta influenciadora (1.3366731)\nNovas imagens mostram a influenciadora Nayara da Conceição Brito, de 23 anos, sendo arrastada pelo empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35. As cenas, exibidas com exclusividade pela TV Anhanguera, aconteceram no corredor do prédio onde Alcides mora, em Goiânia, logo após o casal sair do elevador (assista acima). O homem se tornou réu por violência doméstica, mas nega as agressões.\nO vídeo mostra Alcides saindo do elevador enquanto segura Nayara pelo braço. A jovem parece estar desmaiada. O empresário puxa a então namorada por alguns metros até que ela se levanta e, em seguida, os dois caminham até a portaria. Momentos antes, Alcides foi filmado sufocando a influenciadora.\nNessa segunda-feira (26), Alcides gravou um vídeo em que dá sua versão do que aconteceu. Nele, o empresário diz que Nayara fingiu o desmaio e que precisou agir para conter a influenciadora. Além disso, em nota, a defesa do empresário afirmou que o desentendimento ocorreu devido a ciúmes de Nayara. "Foi o próprio Alcides quem acionou a Polícia Militar, buscando preservar a integridade física de todos os envolvidos e evitar que os fatos tomassem proporções ainda maiores", diz parte do comunicado (leia a íntegra ao final do texto).