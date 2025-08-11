Buenolândia, também conhecido como Arraial da Barra, na cidade de Goiás, celebrou neste final de semana a Festa do Marco Zero. O pequeno distrito foi reconhecido em 2023 como ponto inicial do Estado de Goiás, porque foi lá que o bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva encontrou em 1726 o lugar ideal para explorar minas de ouro, na confluência dos rios Vermelho e Bugre. A Lei Estadual 22.202, uma iniciativa do deputado Lucas Calil (UB) e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), define Buenolândia como patrimônio histórico e cultural de Goiás.\nO segundo ano da Festa do Marco Zero é o ponto de partida para a celebração dos 300 anos do povoado em 2026, um ano antes da cidade de Goiás. Depois de fundar o Arraial da Barra, o bandeirante permaneceu com sua trupe no lugar apenas um ano, período em que explorou todos os mananciais da região. Enquanto esteve no local, construiu a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a primeira edificação religiosa de Goiás, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo governo estadual.