O agente da Polícia Civil Cristiano Henrique Oliveira Campos, de 24 anos, não foi indiciado pelo assassinato do carpinteiro Cleverson Freitas da Silva, de 34, fato ocorrido na madrugada de 26 de abril, um sábado, na região dos motéis da Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. O inquérito conduzido pela Superintendência de Correções e Disciplina da corporação concluiu que o agente agiu em legítima defesa. Apesar de testemunhas terem dito que não viram arma com Cleverson, prevaleceu a versão de Cristiano, pois, segundo o delegado corregedor adjunto João Victor Sitonio Costa, foi encontrada uma pistola no veículo onde a vítima estava.\nCristiano estava na região conversando com duas profissionais do sexo quando os três foram abordados pelo carpinteiro, que chegou ao local em uma camionete. Uma das mulheres afirmou na delegacia que o agente teria entrado em contato com ela por uma rede social na noite anterior e combinado o encontro, mas ninguém conhecia Cleverson. Os quatro combinaram de irem todos na camionete a um motel, mas o trio original desistiu após o motorista insistir para irem antes a uma distribuidora de bebidas. As duas mulheres desceram do veículo e foram acompanhadas pelo policial. Em seguida, Cristiano teria percebido que deixou o celular na camionete e correu a pé na direção de Cleverson.