Inquérito da Polícia Civil aberto para apurar um roubo a uma joalheria em fevereiro em um shopping na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, no qual se estima que um homem conseguiu levar R$ 500 mil em mercadorias, detalha como funcionaria um grupo conhecido como “Piratas dos Shoppings”, com atuação principalmente nesse tipo de crime. Parte da quadrilha residia em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, e se encontra presa desde maio. A investigação aponta que o trabalho envolvia planejamento, estratégia e apoio logístico por telefone em tempo real.\nEm 16 de junho, a partir do inquérito, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciou Elisson Sousa Oliveira, Thiago da Silva Vieira, David Alves da Silva, Maryelle Araújo de Oliveira e Amanda Kemily Lima de Almeida por associação criminosa para cometimento de furtos qualificados. Elisson foi quem entrou na joalheria; Thiago deu suporte à fuga; David e Maryelle davam suporte virtual em tempo real e encaminhavam o produto roubado a terceiros; e Amanda fazia a gestão dos recursos obtidos e cuidava da eliminação de evidências.