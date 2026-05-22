O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Segundo as informações publicadas no Diário Oficial da União, o período de inscrições será entre os dias 25 de maio e 5 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.\nA taxa de inscrição será de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame nacional. O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 5 de junho.\nAs inscrições deverão ser realizadas na Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br. Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP.