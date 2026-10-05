As inscrições para novos estudantes nos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) para o ano letivo de 2027 foram abertas nesta segunda-feira (5). O edital oferece 10.190 vagas imediatas e outras 905 para formação de cadastro de reserva, contemplando 82 unidades de ensino no estado. O processo de inscrição segue aberto até o dia 30 de outubro, de forma gratuita e pela internet (veja o edital ao final do texto).\nOs interessados devem acessar o Sistema de Sorteio dos Colégios Militares. Para as famílias que não possuem acesso à internet, as próprias unidades dos CEPMGs disponibilizam computadores até o término do prazo de inscrição. Conforme o edital, a escola apenas cede o equipamento para navegação; o preenchimento dos dados é de responsabilidade dos pais ou do responsável legal.