As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (12). O exame é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Pela primeira vez, estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.\nNeste ano, as provas serão aplicadas em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. O MEC afirma que a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame".\nAlém disso, o exame nacional também terá a ampliação da acessibilidade especializada para candidatos. Para ajudar os candidatos, a Folha reuniu alguns tópicos sobre o Enem 2026, como valor da taxa, calendário, prazos e orientações sobre o exame nacional.