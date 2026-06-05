As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (5). O exame é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Com o resultado, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Neste ano, pela primeira vez, estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. Segundo o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.\nAlém disso, o Enem 2026 será aplicado em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. De acordo com o MEC, a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame". Para auxiliar os candidatos, a reportagem reuniu alguns tópicos sobre o exame nacional, como calendário, valor da taxa, prazos e orientações. Veja abaixo: