O Governo de Goiás prorrogou para 30 de novembro o prazo de inscrições do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em 19 municípios do estado. O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo Aluguel Social. Não há atendimento presencial.\nA prorrogação contempla famílias das seguintes cidades:\nCaldas Novas\nCampos Belos\nCavalcante\nColinas do Sul\nCristalina\nDivinópolis de Goiás\nGoianápolis\nGoianira\nGuarani de Goiás\nIaciara\nInhumas\nItajá\nJussara\nMatrinchã\nNova América\nNova Crixás\nPalmeiras de Goiás\nSanto Antônio de Goiás\nSão Miguel do Passa Quatro\nINSS vai devolver dinheiro de aposentados vítimas da 'fraude da fraude'; veja lista de 17 associações\nAposentadorias do INSS acima do mínimo têm reajuste previsto de 4,66% para 2026; entenda\nMatrículas de alunos na rede estadual começam nesta segunda-feira