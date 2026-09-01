Pesquisa encomendada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e divulgada nesta terça-feira (1º) mostra que o medo da violência afeta a rotina e o orçamento das famílias brasileiras: 77% dos entrevistados afirmam que a insegurança gera custos para seus lares.\nFeito por telefone, o levantamento foi elaborado pelo PoderData entre o final de julho e o início de agosto e ouviu 2.411 pessoas em 658 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.\nNo total, 7 em cada 10 brasileiros tiveram algum custo financeiro relacionado à insegurança nos últimos 12 meses. Os motivos variam: 35% falam em golpes ou fraudes; 13% dizem ter gastado com segurança patrimonial, como em casa ou no carro, e 12% gastam com transportes mais caros para evitar riscos.\nOutros 14% afirmaram não ter enfrentado nenhum custo extra, e 8% não sabem.