Estão abertas as inscrições para seleção de bolsas de estudo integrais para estudantes da rede pública que desejam ingressar em escolas particulares, em Goiânia. Os interessados devem acessar o site do instituto Ser Tão Grande até do dia 14 de setembro e se inscreverem. O resultado será divulgado de 1 a 12 de dezembro.\nA oportunidade é oferecida para alunos da rede pública que estejam cursando o 9° ano do ensino fundamental. Os alunos selecionados poderão estudar em escolas particulares em Goiânia, além de receberem curso de idioma (inglês ou espanhol) e mentoria personalizada na área de interesse do estudante, durante os três anos.\nO programa propõe duas possibilidades para os alunos: financiamento integral do ensino médio em escolas particulares ou, para jovens que escolherem por continuar na rede pública, o custeio de cursos de reforço no contraturno.