O Instituto Nacional de Nanismo criticou a eliminação do advogado goiano Matheus Menezes, de 25 anos, no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para delegado substituto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Em manifestação pública divulgada após a repercussão do caso, a entidade classificou a situação como discriminatória e afirmou que a ausência de adaptação na prova viola direitos garantidos às pessoas com deficiência (veja a nota completa ao final da matéria).\nApós a repercussão do caso nas redes sociais, depois que o advogado relatou que foi informado de que ele deveria realizar os mesmos testes aplicados aos demais candidatos, sem qualquer adaptação, a defesa do candidato afirmou que ele e a família passaram a receber ataques e comentários ofensivos na internet.\nEm nota pública divulgada nesta segunda-feira (9), a advogada criminalista Késia Oliveira informou que manifestações consideradas criminosas estão sendo registradas e poderão resultar em medidas judiciais. Segundo a advogada, a liberdade de expressão não autoriza ofensas, injúrias ou práticas discriminatórias (veja a nota completa ao final da matéria).