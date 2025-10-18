As insulinas sem registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) passaram a dominar o tratamento oferecido pelo SUS a pacientes com diabetes.\nCerca de 46 milhões dos 67 milhões de canetas e frascos contendo o medicamento entregues em 2025 pelo Ministério da Saúde foram certificados apenas por agências do exterior --uma medida emergencial e que levanta críticas da indústria nacional e questionamentos sobre a qualidade dos produtos.\nO ministério atribui a escassez global de insulina à prioridade dada pela indústria para as canetas emagrecedoras. As principais fabricantes do medicamento para diabetes também disputam o bilionário mercado de tratamentos da obesidade. A pasta ainda afirma que seguiu rigorosamente a legislação brasileira e realizou compras emergenciais, sem registro, para evitar desabastecimento.