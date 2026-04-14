Serviços estão concentradas entre a entrada do Setor Pontakayana e o posto da Polícia Rodoviária Estadual (Divulgação/Goinfra)\nAs obras de recuperação na GO-060, entre Goiânia e Trindade, avançaram para uma nova etapa nesta semana. Desde o dia 31 de março, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) trabalha na rodovia, com previsão de concluir os serviços até 25 de abril. Atualmente, as frentes de serviço estão concentradas entre a entrada do Setor Pontakayana e o posto da Polícia Rodoviária Estadual. O trecho anterior, entre a indústria Fricó e a fábrica da Coca-Cola, já foi liberado para o trânsito com sinalização provisória.\nSegundo a presidente da Goinfra, Eliane Simonini, a meta é garantir que a rodovia esteja em boas condições antes da Festa do Divino Pai Eterno, facilitando o fluxo de romeiros e turistas.