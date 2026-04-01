Trecho em obras na GO-060, sentido Trindade a Goiânia (Cristiano Oliveira/Goinfra)\nAs interdições para obras na GO-060 devem durar quase um mês, segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A primeira fase do trabalho, que será concentrada no sentido Trindade a Goiânia, começou nessa terça-feira (31) e segue até o dia 25 de abril. Com o objetivo de minimizar transtornos, os bloqueios serão de até cinco quilômetros por vez (veja o cronograma ao final do texto).\nOs trabalhos começaram no sentido Trindade a Goiânia. Conforme a Goinfra, o trânsito será desviado para a pista contrária durante os serviços. Os motoristas que passam pelo trajeto são orientados a diminuir a velocidade e respeitar a sinalização. Além disso, os condutores também podem utilizar rotas alternativas (veja o mapa ao final do texto).