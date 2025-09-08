O aumento do número de idosos no Brasil, resultado da transição demográfica vivida no país, já provoca impactos diretos na assistência hospitalar à saúde. Em Goiás, uma em cada quatro pessoas internadas nos hospitais da rede estadual de saúde é idosa. O cenário é desafiador, pois esse grupo requer cuidados especiais, como atenção redobrada a quedas e infecções. Por isso, os hospitais goianos têm ampliado e qualificado os cuidados voltados à população idosa.\nNa última década, o número de idosos cresceu tanto no Brasil quanto em Goiás. De acordo com o Censo de 2010, o país tinha 190,7 milhões de habitantes, dos quais 25,4 milhões (13,3%) tinham 60 anos ou mais. Em Goiás, 700 mil pessoas (11,6%) das 6 milhões de habitantes eram idosas. Já no Censo de 2022, o Brasil registrou um total de 32,1 milhões de idosos, representando 15,8% dos 203 milhões de brasileiros. Em Goiás, dos 7 milhões de habitantes, 964,4 mil (13,6%) são idosos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que, em 2070, cerca de 37,8% da população do país será composta por pessoas idosas.